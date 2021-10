La 78° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia da poco conclusa ha celebrato la ripartenza dell’indotto cinematografico internazionale ma soprattutto italiano, duramente colpito dalla pandemia e che adesso si rimette in moto. Importanti ospiti presenti in laguna che ha celebrato il grande ritorno del cinema americano.

“Il Salotto delle Celebrità”, l’hospitality pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare dell’agenzia AG Agency Management in collaborazione con Tiziano Cavaliere, direttore artistico di Bros Group Italia, è stata la grande novità della 78° edizione della rassegna cinematografica internazionale proponendo un nuovo format di intrattenimento per personaggi famosi e vip, accogliendoli in un ambiente rilassante e informale per far vivere al meglio la permanenza in città e prepararli per il Red Carpet e gli eventi a cui sono stati invitati. A momenti di relax e convivialità degustando le numerose eccellenze gastronomiche venete e pugliesi presenti si sono alternate l’instancabile lavoro di parrucchieri, estetiste e truccatori che hanno preparato in maniera impeccabile i numerosi e importanti personaggi dello spettacolo e televisione che hanno visitato l’hospitality.

Antonella Salvucci, conduttrice e intervistatrice, ha presenziato la Live&Conference Room, non solo intervistando i vari ospiti ma anche presentando i referenti delle aziende sponsor e le conferenze istituzionali in calendario.

Gabriel Garko, grande ospite de Il Salotto delle Celebrità, ha raccontato l’emozione legata all’essere presente nella città lagunare proprio nell’anniversario dei vent’anni dell’uscita del film cult “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Ozpetek in cui era attore protagonista. Manuela Arcuri ha presentato con il regista Enzo Dino l’ultimo progetto cinematografico che l’ha vista impegnata sul set, “I Luoghi della Speranza”, docu-film che affronta il tema oncologico girato tra Torino, Il Lago di Garda e Roma. Partecipazione che le ha permesso di ricevere il premio come “Miglior Attrice Non Protagonista” in occasione della serata di gala Premio Cinema Veneto Leone di Vetro creato con l’intento di valorizzare le eccellenze e i talenti della cinematografia veneta. Walter Nudo, reso celebre dalle vittorie del GF VIP e dell’Isola dei Famosi, ha presentato il suo ultimo libro autobiografico “La Vita accade per Te” dove racconta la sua storia e la nuova vita, anticonvenzionale e più autentica, un monito al bien vivre e a godersi le emozioni che la vita ci offre quotidianamente.

Grande tra i big, la super ospite Valeria Marini ha ricordato la sua partecipazione come protagonista al film “Bambola” del 1996 diretto da Bigas Luna e ha rimarcato l’importanza di questa 78° edizione del Festival che ha segnato, tra l’altro, il ritorno dei grandi registi italiani e stranieri in Laguna. L’amata showgirl italiana è stata accolta nell’hospitality Il Salotto delle Celebrità dove un team di esperti hair stylist, make-up artist e manicure ha avuto il piacere di prendersi cura di lei con trattamenti esclusivi e innovativi. Tra gli attori più amati del panorama nazionale, Roberto Farnesi ha presentato “Vecchio Mondo”, il suo ultimo progetto cinematografico che l’ha visto protagonista. Girato a Firenze, il cortometraggio ‘Vecchio mondo’ racconta l’epoca Covid da un punto di vista inedito. Frutto di una nuova collaborazione tra il direttore della Scuola di Cinema Immagina, Giuseppe Ferlito, e Roberto Farnesi, l’amatissimo attore de “Il paradiso delle signore”. Presentato l’ultimo progetto cinematografico girato tra gli Stati Uniti e la Puglia “Viaggio a Sorpresa” con tutto il cast presente Lino Banfi, Ronn Moss, Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno e Totò Onnis.

All’interno del format si è svolta la conferenza stampa “Un ponte tra Venezia e Bari: riflessioni e confronti per una ripartenza efficace post-pandemia”, condotta da Antonella Salvucci. Hanno partecipato: Emiliano Biraku (Referente Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo), Giuseppe Lovascio (Sindaco di Conversano), Carlo Gungolo (Presidente del Consiglio Comunale di Conversano) e Francesco Fiore (Referente Confesercenti Bari-Conversano).

All’interno di questo spazio, sono state allestite diverse “room”, ognuna con una propria connotazione specifica: la Beauty Room è stata l’area dedicata al benessere del corpo, dei capelli, del viso e delle mani; nell’Exposition & Gift Room abili mani artigiane e artistiche hanno incantato gli ospiti con la loro maestria e savoir faire e poi omaggiato gli ospiti presenti con splendidi cadeaux; la Tasting Room ha allietato il palato degli ospiti con tante specialità gastronomiche venete e pugliesi. Nella Live & Conference Room, firmata Amura Lab, gli ospiti e i Vip sono stati intervistati.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del format: Danié Made in Sicily, Abstrackt, 4D Color, Marina C., Maltenano, pHformula Italy, Ronn Moss Wine, Dott.ssa Rossella Berloco, Cosmo Social Media Agency, Senza Rughe, Delmona France, Maria Gattolin, Il Mito dei Fiori, InsurancePro, WeSharing-GO, Carlo Forti, Daniele Giovani Milano, Miriam Tirinzoni, Mani da Favola, Myrò Wine, The Iceman il Cubetto Perfetto, Atelier 23, Anna Spinato Azienda Vinicola Winery, Stili di Puglia, Laura Visentin Contemporary Jewelry, Perfume Specialist Venezia, Mario Berta Battiloro, Amura Lab, La Bauta, Samuela Viero Double Couture, Martina Vidal Venezia, The Merchant of Venice, Zenzero Hair & Beauty, Ellius Jewelry, Marroccoli Gourmet, Terre Divinae e Puglia Sapori. Preziosa l’accoglienza di vip e celebrities in rinomate strutture ricettive veneziane Palazzo Nani Mocenigo, Il Palazzo Experimental e l’Hotel Metropole.