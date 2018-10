Probabilmente due le vittime in Sardegna a causa del maltempo

Ha causato forse due vittime il maltempo che ieri ha colpito la Sardegna sud orientale provocando gravi danni nel cagliaritano.

La vittima certa è una donna di 45 anni, Teresa Macario, che risultava dispersa da ieri notte nelle campagne di Assemini, in provincia di Cagliari.

Il suo corpo è stato ritrovato solo questa mattina. L'auto nella quale viaggiava con il marito e le tre figlie era stata travolta da un torrente in piena. Tutti i componenti della famiglia erano stati tratti in salvo, grazie all'intervento di un elicottero dell'Aeronautica Militare. Nulla da fare invece per la donna che è stata cercata, inutilmente, per tutta la notte dai vigili del fuoco ed è stata poi ritrovata solo quando si è fatto giorno, a poca distanza dall'auto.

Preoccupazione per un'altra persona, un pastore, disperso da questa mattina a causa del maltempo nella zona di Castiadas, nel cagliaritano. Le ricerche, in cui sono impiegati sommozzatori e squadre dei vigili del fuoco che hanno perlustrano la zona anche con l'ausilio di droni, non hanno al momento dato alcun esito.