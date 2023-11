Disponibile in tutti i digital store per MMline Production Records

videoclip: https://youtu.be/7KOTVtQB9NI

Con “Siamo in guerra”, un pezzo che tratta il sociale, il rapper romano Marcolisa firma un contratto con la discografica e Manager Maria Totaro, per la Label della stessa la MMline Production Records.

-Siamo in guerra - racconta l’artista - è una canzone ispirata da una a storia vera, “perché siamo in guerra”, espressione concisa di una realtà condivisa da milioni di persone, brutalmente attuale. Noi qui non viviamo il combattimento ma viviamo il sentimento e i suoi effetti collaterali-

Marcolisa, classe 1987, nasce a Roma, città che lo forgia nelle sue strade e lo ispira nei suoi testi. La musica da sempre sua compagna di vita prende forma in modo più consapevole in età adulta, quando, senza averlo mai neanche immaginato, comincia a scrivere e cantare le sue canzoni. Quella cosa che senti da dentro e non puoi ignorarla. Brani che raccontano la strada, l’amore, denunce e sogni. Il suo stile attraversa varie fasi per poi definirsi e consolidarsi nel rap, là dove tutto è nato. Inizia da poco a studiare con la vocal coach Johanna Pezone da qui il connubio con Maria Totaro che sceglie Johanna come scouting per la sua etichetta discografica

Il video è stato girato da Marco D’Andragora della Dam Studio presso SabinaPaintballPark