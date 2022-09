Il patriarca di Mosca e di "tutte le Russie" ha esortato ad arruolarsi nell'esercito di Putin per la guerra in Ucraina: "Andate coraggiosamente a compiere il vostro dovere militare. E ricordatevi che se morirete per il vostro Paese, sarete con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna".

Il Patriarca Kirill, capo religioso di Mosca e di tutte le Russie, ha esortato così i russi alla mobilitazione "parziale" lanciata dal presidente Vladimir Putin per la guerra in Ucraina, invitando i fedeli a "non avere paura della morte".

🤡Patriarch Kirill urged not to be afraid of death amid mobilization



"Go bravely to fulfill your military duty.And remember that if you die for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life"



