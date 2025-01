Una tisana di alloro è una bevanda davvero piacevole da assaporare. L'hai mai assaggiata?

E' molto profumata e aiuta anche a digerire.

Ma l'alloro è anche molto di più.

Infatti, come emerso da una recente ricerca scientifica pubblicata sulla rivista specializzata Cardiovascular and Hematological Agents in Medicinal Chemistry da un team marocchino, l'alloro è anche utile ad abbassare la pressione sanguigna in caso di ipertensione.



Degno di nota il fatto che i risultati si sono osservati solo in presenza di ipertensione e non in caso di pressione sanguigna normale.

L'azione benefica e anti ipertensiva dell'alloro è stata ottenuta dagli scienziati attraverso estratti acquosi delle foglie di alloro, puoi quindi ricorrere a: