Sei iperteso e per anni ti hanno detto di prendere la pillola per la pressione solo la sera? È arrivato il momento di fare chiarezza! Sul mio blog, ci impegniamo a darti informazioni sempre aggiornate e basate sulle ultime scoperte scientifiche, e sulla pressione arteriosa c'è una novità che sta rivoluzionando quanto credevamo.

Per decenni, la raccomandazione era chiara: la dose serale era fondamentale per contrastare i rischi cardiovascolari notturni, specialmente per gli anziani. Anche noi, nel 2016, ne parlavamo. Ma la scienza non si ferma, e un recente studio clinico, il BedMed-Frail, ha messo in discussione questa certezza. Ha coinvolto 775 anziani "fragili" e ha dimostrato che non ci sono differenze significative negli esiti cardiovascolari o nella mortalità tra chi assume il farmaco al mattino e chi la sera.

Questo non significa smettere la terapia o cambiare autonomamente le abitudini. Significa una maggiore flessibilità nella gestione quotidiana, che può migliorare l'aderenza alla cura. La comodità, o la riduzione di eventuali effetti collaterali, possono ora guidare la scelta dell'orario, favorendo la costanza nel tempo.

Vuoi approfondire i dettagli di questa sorprendente scoperta, capire i numeri dietro lo studio e scoprire cosa significa per la tua salute? Sul mio blog, ho preparato un articolo completo che ripercorre l'evoluzione di queste conoscenze, mostrando come la scienza sia in continua evoluzione e come il tuo benessere sia sempre la nostra priorità.