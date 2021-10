È durato circa sette ore il blackout di Facebook, Instagram e WhatsApp, praticamente a livello globale. A causare il guasto è stata una errata configurazione dei router che collegano il traffico tra i vari data center, provocando un effetto cascata che ha avuto come conseguenza quello a cui abbiamo assistito ieri.

Da Menlo Park, oltre a scusarsi dell'accaduto con quanti utilizzano i loro servizi, hanno tenuto a precisare che la causa principale dell'interruzione è da attribuirsi ad un errore interno e non è dovuta ad un attacco esterno, aggiungendo che non vi sono prove che i dati degli utenti siano stati in qualche maniera durante il periodo di inattività di Facebook, Instagram e WhatsApp.

L'ultimo blackout, a livello globale, che aveva interessato WhatsApp, Instagram e Facebook si era registrato lo scorso 19 marzo ed era durato circa un'ora, mentre quello più lungo si è verificato il 13 marzo 2019, durato circa 14 ore.