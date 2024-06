Esordio con vittoria per la barca riciclabile, l’Ecoracer 30 Northern Light powered by Samer & Co. Shipping nel fine settimana alla Regata dei Due Golfi di Lignano.

Lo scafo - una sportboat ecocompatibile, che garantisce il riciclo a fine vita, ha ottenuto la vittoria nella divisione Regata del Gruppo C, relegando l’X-35 Demon X con alla tattica Roberto Spata al secondo posto e il Corsa 915 “Moretta” di Andrea Pierini in terza posizione.

Il prossimo appuntamento sportivo per il Northern Light Sailing team è il Campionato Italiano Assoluto Altura, in programma a fine giugno a Brindisi, dove si punta a un risultato di eccellenza, sia per soddisfazione sportiva che per mostrare le qualità di design e materiali costruttivi del 30 piedi: l’ecoracer, infatti, è il “manifesto galleggiante” della performance dei materiali NL Comp sia nel settore della vela che nel più ampio mercato che punta alla sostituzione della vetroresina con compositi meno impattanti per l’ambiente e riciclabili.