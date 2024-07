Oggi accogliamo con felicità la notizia che Simone Moro, alpinista, scrittore e aviatore italiano, è diventato padre per la terza volta 3 mesi fa. È il suo terzo figlio dopo Martina, nata il 22 febbraio 2009 e Jonas, nato il 4 gennaio 2010, da Barbara Zwerger.

Ha raggiunto ben 12 volte quota 8000 tra il 1996 e il 2016, oltre ad avere scritto 12 libri e partecipato al programma TV Monte Bianco Sfida Verticale su RAI 2 in onda nel 2015.

È medaglia d'oro al valore civile dal 2002 e ha ricevuto diversi premi come il David Sowles Award, il Adventurer of the year ed il Golden Piton dell'American Alpine Club.

Ha scalato l'Everest 4 volte.