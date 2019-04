Impariamo autonomamente da casa l'artigianato della modellistica e confezione nel settore Moda abbigliamento, non solo perchè ci appartiene ma soprattutto perchè è utile.

Certamente l'abito non è l'unico elemento che ci contraddistingue ma aiuta...!

Vestire non solo per farsi notare ma, soprattutto, per farsi "ricordare" dovrebbe essere l'obiettivo di ognuno di noi donne... e per fare ciò non basta seguire la moda, ma personalizzare il proprio abito, il nostro look e da ciò che si contraddistingue la persona dalla massa.

Questo non significa che bisogna essere necessariamente originali a ciò bisona aggiungere il buon gusto e l'adattare l'abito alla persona e non il contrario.

Per fare ciò, non basta un abito costoso, firmato perchè sarebbe comunque una divisa. Ma un abito creato e realizzato per la persona che lo indossa. Adattare alla persona il modello, il tessuto e gli accessori adatti senza sconfinare nell'eccesso o nel grottesco è un impegno che nel tempo offre ottimi frutti...e, se l'abito non è il solo elemento a fare di noi una persona da ammirare e ricordare, ma aiuta molto.

Quindi, il consiglio è quello di essere sempre noi stesse, con i migliori accorgimenti, si raggiunge così un livello di immagine alto, ragguardevole.