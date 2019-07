La Notte Rosa, da domani è: “PINK R-EVOLUTION”

Divertimento, cultura, sapori e ospitalità nella "Capitale" della Romagna, la Riviera.

Il Capodanno dell’estate italiana 2019 che animerà tutta la Romagna e il nord delle Marche: Un programma con più di 400 eventi tra concerti, spettacoli e appuntamenti live.

FRANCESCO DE GREGORI, MAHMOOD, GIUSY FERRERI, BABY K, THE KOLORS, PAOLO BELLI BIG BAND, SHADE e FEDERICA CARTA,MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA CASADEI, GENE GNOCCHI,PINK LIKE A DEEJAY con LINUS, NICOLA SAVINO E LE VOCI PIÙ AMATE DI RADIO DEEJAY e lo speciale di RADIO BRUNO ESTATE con LE VIBRAZIONI, NOMADI, ELODIE,FEDERICA ABBATE e LORENZO FRAGOLA, FRED DE PALMA, SERGIO SYLVESTRE e TORMENTO.

Il litorale della Romagna, con i suoi 110 kilometri di costa, per scoprire insieme la mappa dei comuni coinvolti alla festa, che offrono tra i tanti eventi, oltre la possibilità di godere la realtà folkloristica dello sciame Casadei, toccare realtà diverse dal solito, per un tuffo nei sapori genuini e bellezze paesaggistiche, racchiuse in fragranze esclusive dai caldi colori estivi, di una Italia tutt'altro che minore.



Tutto questo sarà "PinkRevolution".

