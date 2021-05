Proceedings opened against Real Madrid CF, FC Barcelona and Juventus FCFollowing an investigation conducted by UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in connection with the so-called ‘Super League’ project, disciplinary proceedings have been opened against Real Madrid CF, FC Barcelona and Juventus FC for a potential violation of UEFA’s legal framework.Further information will be made available in due course.

Questo è ciò che la commissione disciplinare Uefa, martedì sera, ha comunicato dalle proprie pagine web per annunciare probabili sanzioni nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus per non aver formalmente abbandonato il progetto Super League, cosa che invece hanno fatto gli altri club che vi avevano aderito.

Da sottolineare anche che le altre squadre che si sono ritirate dalla Super League, oltre al mea culpa ufficiale, hanno accettato di pagare alla Uefa multe salate con una decurtazione degli introiti derivanti dalla partecipazione alle prossime competizioni europee. In pratica, rinunceranno al 5% delle loro entrate derivanti dalla prima competizione Uefa cui parteciperanno, verseranno 15 milioni di euro da destinare alla promozione di attività legate al calcio, rinunceranno a partecipare a campionati alternativi a quelli organizzati dalla Uefa e pagheranno multe salatissime se dovessero venir meno agli impegni presi.

Pertanto, la comunicazione rilasciata ieri sera dalla Uefa non è certo un fulmine a ciel sereno.

Sull'argomento, il presidente dell'Uefa Ceferin, un mese fa era stato chiaro: le squadre che formalmente non abbandoneranno la Super League non parteciperanno alle competizioni europee... quelle ufficiali e riconosciute da tutti!

"È chiaro che i club dovranno decidere se appartengono alla Super League o se sono un club europeo", aveva dichiarato Ceferin in un'intervista all’AP. "Se dicono che appartengono alla Super League, allora non giocano in Champions League, ovviamente… e se sono pronti a farlo, potranno giocare nella loro competizione".

La UEFA ha la possibilità di escludere per due anni Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle competizioni europee. Tra due o tre settimane dovremo saperne di più.