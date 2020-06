Musica, creatività e mercato. Cosa fare? Come reagire all'emergenza che per ora sembra passata ma che potrebbe tornare? Lunedì 29 giugno alle 17 in un convegno online organizzato dal Mir affrontano il tema il giornalista e saggista Pierfrancesco Pacoda e Nicoletta Magalotti, artista indipendente, per delineare uno scenario possibile ai fini di entrare nel 2021 con idee chiare e propositi attuabili.

Maurizio Pasca, presidente di Silb, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, partecipa al meeting insieme a personalità come Damir Ivic, Claudio Coccoluto, Andrea Minetto dell'assessorato all cultura del Comune di Milano, Marco Borroni, group brand manager di Mir. Per partecipare all'incontro ci si registra a questo link: https://event.webinarjam.com/register/103/38gr9cq7

Il giorno dopo, su Facebook (a questo link: https://www.facebook.com/meetmusic.it , dalle 11:00 alle 11:45 Maurizio Pasca, con Luca Seminerio (CEO - Areaconcerti) e Peppe Russo, titolare del Music On The Rocks, storica discoteca di Positano (SA) a uno dei tavoli di Meet Music Live Online. Il titolo dell'incontro è: "Organizzazione di eventi: estate 2020 ed autunno inverno 2020-21: eventi in disco, concerti. Come ripartire".

I problemi sono tanti e si stanno delineando in questi giorni: l'emergenza sanitaria che non sembra terminare, gran parte dei locali ancora chiusi con assembramenti lungo le strade e per le vie, sulle spiagge. Tante incongruenze e notizie allarmanti, come quella della discoteca di Zurigo dove un positivo ha costretto 300 persone alla quarantena. Le autorità svizzere hanno commentato: "è la prima volta che accade una situazione simile, se dovesse ripetersi i locali notturni potrebbero essere nuovamente chiusi". Grazie alla lista delle presenze, è stato possibile avvertire tutti.

L'episodio ha messo in evidenza l'importanza di rispettare le regole di distanziamento. Ma se in discoteca, con le norme attuali, è possibile tracciare i presenti e far rispettare le norme, non lo è in alcun modo per le strade, nelle piazze, nelle feste musicali di bar e luoghi improvvisati che vedono la gente riunita spesso senza mascherina e senza timori di contagio.

Per ora vincono le cene sotto le stelle, ma l'estate finirà e la realtà va affrontata. (www.silb.it)