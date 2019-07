Ecco quanti sono i centenari in Italia nel 2019

Quanti sono i centenari in Italia? Più che in passato, in base a quanto riportato dall'Istat, tanto che in Europa l'Italia, insieme alla Francia, detiene il record del numero di ultracentenari.

In dieci anni, dal 2009 al 2019, i centenari sono passati da 11mila a oltre 14mila, con il numero di coloro che ha più di 105 anni e oltre è più che raddoppiato, da 472 a 1.112, con un incremento del 136%.

Al 1 gennaio 2019 sono 14.456 le persone residenti in Italia che hanno compiuto i 100 anni di età. Di queste persone, l'84% è costituito da donne.

E tra coloro che hanno superato la soglia dei 100 anni, ben 1.112 hanno raggiunto e superato quella dei 105 anni al 1 gennaio 2019. Di queste, l'87% è di sesso femminile.

I supercentenari vivi al 1 gennaio 2019 sono 21, raddoppiati rispetto al 2009 quando se ne contavano 10.

Dei 125 individui che tra il 2009 e il 2019 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età, anche in questo caso il 93% è costituito da donne.

La Liguria è la regione più longeva, mentre la quota maggiore di semi-supercentenari (105 anni e oltre) è residente nel Nord Italia.