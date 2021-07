In astinenza da ordinanze da Covid, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha indirizzato la sua attenzione nei confronti della ludopatia, da lui definita una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Ed ecco così che ha potuto giustificare l'annuncio di una nuova firma:

"Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal gioco d’azzardo patologico".

Per quanto riguarda la pandemia, invece, il ministro Speranza ha diffuso il seguente comunicato:

"In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori".

Speranza ci fa sapere pertanto che il numero di nuovi casi Covid in Italia inciderà relativamente nella valutazione di classificazione delle regioni nelle fasce di colore giallo, arancio e rosso... quello che sarà determinante in futuro è il numero delle ospedalizzazioni.

C'è solo una preoccupazione, però, relativa a tale decisione... quella che le ospedalizzazioni in genere sono successive di una settimana o dieci giorni dal contagio. Pertanto, nel momento in cui verrà deciso che una regione dovrà cambiare colore, il contagio potrà essersi esteso più di quanto non sarebbe avvenuto intervenendo con una decina di giorni di anticipo.