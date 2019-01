V2 Party al Bobadilla di Dalmine (BG) by #Bollicine / DV Connection, dj guest Stefano Pain

Al Bobadilla Feeling Club di Dalmine (BG), in collaborazione con lo staff Bollicine / DV Connection, sabato 2 febbraio 2019 va in scena V2 Party. Dopo una cena a base di divertimento e ottimi piatti in puro stile Boba, ovvero eccellente, dalle 23 si balla e ci si diverte fino alle 4 del mattino la musica di Stefano Pain, uno dei dj producer italiani più stimati. La sua musica è ballata in tutto il mondo.

Tracce prodotte da Stefano Pain sono state programmate da BBC Radio1 Essential Mix, sono entrate in classifica come DMC US House Chart Cool Cut Chart e Beatport Chart e pure entrate nelle playlist di dj come Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Avicii, Axwell, Sebastian Ingrosso, Alesso, Pete Tong, Paul Oakenfold, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Nicky Romero, Harwdell, Dyro, Dannic, W&W, Bingo Players, Eddie Thoneik, Chuckie, Daniz Koyu, Roger Sanchez, Thomas Gold, Dannic, Daddy's Groove, Promise Land, Alex Gaudino, Robbie Rivera, Dimitri Vegas & Like Mike, Swanky Tunes, Firebeatz, Nari & Milani, Antoine Clamaran, Olav Basoski (...)

In console al Boba il 2 febbraio anche Marco Casari come dj e Carlotta alla voce.

DV Connection 12 mesi all'anno organizza eventi e party di qualità assoluta sparsi per il Nord Italia... Tra i tanti appuntamenti spicca il sabato #Bollicine del Bobadilla di Dalmine (BG). Chi ha voglia di ballare con stile ha a disposizione tanti occasioni, tutte pensate per far tardi con il sorriso sulle labbra.



#Bollicine by DV Connection @ Bobadilla - Dalmine (BG)

www.facebook.com/Bollicineboba/

www.facebook.com/diviconnection/

www.facebook.com/bobadillaclub/

Bobadilla.it

Bodadilla Feeling Club

via Pascolo 34 Dalmine BG