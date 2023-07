Carriera e successo con grandi nomi maestri di danza aggiudicandosi sempre il primo posto.

All’età di 5 anni già danzava a ritmo di musica e i genitori hanno ben pensato di scriverlo a scuola di danza sin dalla tenera età. Attualmente Daniele Doria è un brillante ballerino a novembre compirà 17 anni, determinato si trasferisce a Roma realizzando il suo sogno lasciando famiglia e amici. Decide di partecipare all’audizione a Roma dell’ Accademia Art Village e viene scelto e apprezzato per il suo talento.

Seguito dal noto maestro coreografo Fabrizio Prolli da circa due anni, credendo nelle sue capacità con la direzione artistica del maestro Luciano Mattia Cannito il 7 luglio a Cervia in occasione dell’evento “La notte rosa” inizierà così il tour Daniele con lo spettacolo “Wonders Boys” ci saranno a seguire diverse tappe tra cui il 10 Agosto al Versiliana Festival di Pietrasanta.

I successi di Daniele Doria

Daniele Dora nato il 20/11/2006 a S. Maria Capua Vetere non ha mai smesso di danzare frequentando diverse scuole apprendendo varie tecniche e stili di danza dal classico al contemporaneo appassionandosi sempre più al Modern Contemporary, si aggiudica già così giovane varie borse di studio e titoli.

Difatti a Paestum con orgoglio e determinazione partecipa e vince il primo premio alla più importante manifestazione in Campania ideata dal grande maestro coreografo Stefano Forti “Maratona D’ Estate”.

Prosegue la sua carriera partecipando al musical “A Christmas Carol” e al teatro Carcano di Mugnano vince il primo posto. Nel 2017 seguito dal maestro Dino Carano presidente Acsi amante della danza contemporanea lo fa debuttare al Lviv national academic opera and ballet theatre aggiudicandosi con successo anche qui il primo posto per la sua categoria.

a breve partirà per Los Angeles

Il 16 Luglio dovrà partire per Los Angeles per approfondire nuove tecniche nelle prestigiose scuole di danza e tornerà ad agosto per riprendere il suo tour.

Giornalista Daniela Del Prete: “Complimenti per la tenacia e la determinazione nel voler realizzare i propri sogni.”