Berlusconi di nuovo nel pallone con l'acquisto del Monza 1912

Berlusconi entra nuovamente nel mondo del calcio acquistando il Monza, anzi la Società Sportiva Monza 1912, come dato per certo da Radiocor.

E, come avvenne per il Milan, l'acquisto non sarà "personale", ma verrà effettuato direttamente dalla holding di famiglia, la Fininvest, che rileverà il 100% delle quote della società per una operazione stimata tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.

L'ufficializzazione avverrà entro fine mese. Ad occuparsi del Monza ci sarà ancora lui, Adriano Galliani, che si dividerà tra il neo incarico di senatore e quello di amministratore delegato della società di calcio. Ricoprirà invece l'incarico di presidente l'ex proprietario Nicola Colombo.

Il Monza 1912, nella stagione 2018/2019, milita nel campionato di Serie C ed è in testa al proprio girone con 2 vittorie nelle prime due partite disputate, con 3 gol realizzati e 0 subiti.