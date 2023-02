La piattaforma online 4life.health offre numerosi vantaggi per tutti coloro che desiderano essere preparati in caso di emergenze. Con 4life.health, una persona può creare un profilo che è collegato a prodotti con qr code che forniscono accesso immediato alle informazioni mediche dell'abbonato in caso di emergenza.

Inoltre, la piattaforma offre più di 20 categorie da compilare per fornire maggiori informazioni ai primi soccorritori in caso di incidente, così come GPS passivo e una serie di prodotti con qr code, tra cui braccialetti per adulti e bambini, accessori per caschi e valige, e collari con qr code per animali domestici.

In poche parole, 4life.health offre un modo sicuro e affidabile per fare in modo che le persone siano preparate in caso di emergenza. Avere accesso immediato alle informazioni mediche e alle informazioni sulle abitudini di vita in caso di incidente, può significare la differenza tra la vita e la morte.

Inoltre, 4life.health offre maggiore sicurezza e tranquillità a chiunque abbia un figlio o un animale domestico. I prodotti con qr code, come i braccialetti e i collari, possono mantenere al sicuro i bambini e gli animali domestici, permettendo loro di essere facilmente rintracciati in caso di emergenza. Quindi, sia che si tratti di un adulto o di un bambino, di un animale domestico o di una persona anziana, 4life.health può offrire maggiore sicurezza e protezione in caso di emergenza. È un modo semplice e conveniente per essere preparati in caso di incidente e trovare rapidamente le informazioni necessarie.