Il nuovo singolo di Giuliano Di Sanzo è "Come Find Me" , un brano che lascia il segno già al primo ascolto, che sta esattamente a metà tra pop e musica elettronica. "E' una canzone con sonorità meno spinte rispetto a quelle che di solito i dj propongono in discoteca", racconta l'artista. "Spero possa piacere subito, magari proprio al primo ascolto, ma come capita sempre per qualche mi riguarda, è frutto di un lavoro lungo di diversi mesi. Oggi certi software permettono di realizzare brani velocemente. Se però si vogliono davvero raggiungere standard importanti, la strada credo sia sempre una sola: lavorare a lungo". Il brano esce l'1 dicembre 2023 su Groove Time Records.

La voce che interpreta "Come Find Me" canta di una notte piena d'energia e di ritmo, da vivere con gli amici. Il giro di pianoforte con cui il brano inizia presto diventa un'intera orchestra elettronica ed il ritmo cresce. E chissà, forse una notte da vivere a tutta velocità può diventare qualcosa di più, con la persona giusta. La luna e i lampi sono nel cielo, il resto si vedrà... Del resto "Come Find Me" in italiano vuol dire vieni a cercarmi.

Quella di "Come Find Me" è una storia tutta da vivere e ascoltare, raccontata in una canzone vera e propria, non solo un ritmo da ballare come spesso accade oggi per le produzioni dance. Per Giuliano Di Sanzo infatti la musica arriva prima di tutto, anche del suo ego e della sua visibilità. I suoi dischi parlano per lui. Ad esempio, quelli che da tempo pubblica su Groove Time Records, label di riferimento nell'universo musicale della musica da ballo elettronica.

"Non mi piace neppure fare foto e video. Preferisco lavorare in studio, partendo spesso dalle melodie di rock e musica classica. E non solo: si impara sempre, come artisti e produttori, anche da brani che magari non ci colpiscono al primo ascolto", spiega Giuliano Di Sanzo. "In questo periodo, dopo tanti anni di lavoro, anche con i miei dj set preferisco concentrarmi su situazioni in cui possa fare davvero la differenza con il mio background".

E' molto importante poi l'attività della sua Groove Time Records. Con questa label spesso lancia nuovi talenti e pubblica molti dei brani che crea nel suo studio. Non tutti però, perché spesso Giuliano Di Sanzo spesso preferisce restare nell'ombra.

Giuliano Di Sanzo si è innamorato di mixer e vinili quando aveva solo 14 anni e negli anni ha fatto ballare locali di mezzo mondo. Tra mille altri, il Clubbino di San Nicola Arcella, in Calabria e lo Sky Bar di Chisinau, in Moldavia. Probabilmente questi spazi non hanno molte cose in comune tranne l'esclusività e la musica di Giuliano Di Sanzo. Nato a Varese più o meno 50 anni fa, ha vissuto a lungo in Basilicata. Poi si è trasferito a Roma, dove vive e lavora tutt'ora.



https://www.instagram.com/giulianodisanzo

https://www.groovetimerecords.com