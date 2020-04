Generi alimentari e materiali di prima necessità sono stati donati alla Caritas di Altamura e di Gravina in Puglia dai Bersaglieri del 7°Reggimento di Altamura (Bari).

Con questa donazione i militari hanno voluto dimostrare di essere vicini in modo concreto ai più bisognosi e alle persone più disagiate.

I generi alimentari e di prima necessità sono stati donati nel pieno rispetto delle eccezionali misure poste in essere per il contenimento della diffusione del COVID-19, alla presenza dei relativi responsabili, Don Antonio Scaramuzzi per Altamura e padre Daniele Maiorano per Gravina.

Questo grande atto di generosità e di solidarietà verso queste persone in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, fa parte delle tantissime attività promosse volontariamente da tutti i militari della Brigata Meccanizzata "Pinerolo"che sono già in prima in linea a far fronte come tutti i loro colleghi, alla crisi in atto, sia nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" collaborando con le Forze dell'ordine fornendo il supporto logistico nel trasporto dei dispositivi di protezione individuale con le protezioni Civili di Puglia e Basilicata.

Come ha evidenziato il Colonnello Giovanni Ventura, Comandante del Reggimento: "Non si tratta di episodi occasionali dovuti all'attuale situazione , ma della conferma di un duraturo e sincero rapporto di stima reciproca e collaborazione con le diverse realtà locali."

Il Colonnello ha inoltre espresso il proprio compiacimento per la partecipazione volontaria del personale della propria unità.

Questa iniziativa benefica contribuirà ad alleviare la difficile situazione e al tempo stesso rafforzerà i motti #noicisiamosempre #dipiùinisieme, #alserviziodelpaese, motti che per l'Esercito evidenziano l'immenso attaccamento alla popolazione italiana, soprattutto in questo momento cosi difficile.