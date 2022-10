I suoni degli anni '80 tornano prepotenti in questo brano che ci porta in un film degli anni passati.

in radio dal 28 Ottobre.

“Mami” racconta una serata fra due giovani, il loro primo incontro, dove un semplice boccone presso un fast-food basta per scatenare la voglia di viversi e sentirsi l'uno dentro l'altro. Non è amore, non è bisogno dell'altro, è ancora un sentimento indefinito, è la voglia di godersi una notte senza pensieri. Due anime che si lasciano travolgere dal momento, ignorando il telefono che squilla, i genitori che li cercano e il mondo intero lasciato fuori dalla vecchia Fiat Panda, l'iconica utilitaria degli anni '80 ai quali si ispirano le sonorità synthwave e che in copertina sostituisce la classica DeLorean DMC-12. Mami non è una canzone, ma un film, un sogno nel quale ci si tuffa ad occhi chiusi.

Radio date: 28 Ottobre 2022

Etichetta: Orangle Srl

https://www.oranglerecords.com/

https://www.laltoparlante.it/

CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/flusso93/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/1zNqOfSUJviENUZMCFjmBu?si=3MSlB-qXQKWkheaxuTZ5mg

BIO

Flusso93 è un duo di Bologna classe ‘93, composto da Frenz Paniko e De Vincenti.

Il loro rap è carico di influenze pop, dance e synthwave. Nell’ultimo anno hanno partecipato al programma televisivo The Coach IV ottenendo ottimi risultati. I loro ultimi due brani sono stati prodotti da Evan017, promettente producer bolognese classe ‘91 con il quale i due collaborano assiduamente.