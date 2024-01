Dichiarazione del Vicedirettore generale dell'UNICEF Ted Chaiban a conclusione della sua missione nella Striscia di Gaza

«Ho appena terminato una missione di tre giorni nella Striscia di Gaza, dove ho potuto coordinarmi con le organizzazioni locali e internazionali sulla risposta all'emergenza e fare il punto sulle operazioni umanitarie dall'ultima volta in cui sono stato nella Striscia di Gaza, due mesi fa. Ma soprattutto, ho potuto incontrare i bambini e le loro famiglie che soffrono alcune delle condizioni più terribili che abbia mai visto.Dalla mia ultima missione, la situazione è passata dalla catastrofe a quasi il collasso. L'UNICEF ha descritto la Striscia di Gaza come il luogo più pericoloso al mondo per un bambino. Abbiamo detto che questa è una guerra contro i bambini. Ma queste verità non sembrano diffondersi. Delle quasi 25.000 persone che sarebbero state uccise nella Striscia di Gaza dall'escalation delle ostilità, fino al 70% sarebbero donne e bambini. L'uccisione di bambini deve cessare immediatamente.Oltre 1,9 milioni di persone, ovvero quasi l'85% della popolazione di Gaza, sono ora sfollate, tra cui molti che sono stati sfollati più volte. Più di un milione di loro si trova a Rafah, in un mosaico di rifugi e siti di fortuna che hanno reso la piccola città quasi irriconoscibile. L'enorme massa di civili al confine è difficile da comprendere e le condizioni in cui vivono sono disumane. L'acqua scarseggia e le carenze igieniche sono inevitabili. Il freddo e la pioggia di questa settimana hanno creato fiumi di rifiuti. Il poco cibo disponibile non soddisfa le esigenze nutrizionali specifiche dei bambini. Di conseguenza, migliaia di bambini sono malnutriti e malati.Due mesi fa, i casi di diarrea erano aumentati del 40% rispetto a prima dell'escalation delle ostilità. A metà dicembre, erano stati registrati 71.000 casi tra i bambini sotto i cinque anni, con un aumento di oltre il 4.000 per cento dall'inizio della guerra.Si tratta di un peggioramento sconcertante delle condizioni dei bambini di Gaza. Se questo declino persistesse, potremmo assistere a decessi dovuti a conflitti indiscriminati, a cui si aggiungono quelli dovuti a malattie e fame. Abbiamo bisogno di una svolta epocale.Questa inizia con la fine degli intensi bombardamenti, che non solo uccidono migliaia di persone, ma impediscono anche la consegna degli aiuti ai sopravvissuti. Dobbiamo far entrare più camion, attraverso più valichi e con processi di ispezione molto più efficienti. Prima del conflitto, più di 500 camion entravano nella Striscia di Gaza ogni giorno. Quando ero lì a novembre, entravano circa 60 camion di aiuti al giorno. Ora sono circa 130 camion al giorno, insieme a una media di 30 camion commerciali al giorno. Questo con l'apertura di un secondo valico, che però rimane del tutto inadeguato. Stiamo tentando di dare assistenza attraverso una cannuccia per soddisfare un oceano di bisogni.Martedì ho incontrato una bambina di 11 anni di nome Sama all'ospedale Al-Nasser di Khan Younis. Stava saltellando con gli amici quando sono stati colpiti dalle schegge di un bombardamento. Le schegge hanno squarciato l'addome di Sama, costringendola a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Si sta riprendendo in ospedale, isolata da tutti coloro che la circondano perché ora è immunodepressa in una zona di guerra piena di malattie e infezioni.Dieci minuti dopo ho incontrato Ibrahim, 13 anni. Era in un rifugio designato con la sua famiglia, in un'area che gli era stata indicata come sicura, quando tutto è crollato intorno a loro. La mano di Ibrahim era gravemente danneggiata e si è rapidamente infettata. Senza medicine, la cancrena ha preso piede e alla fine ha perso il braccio durante un'amputazione senza anestesia. La madre di Ibrahim, Amani, che lo ha accompagnato nel sud della Striscia per ricevere cure salvavita ad Al-Nasser, ha chiesto aiuto per rintracciare gli altri sei figli e il marito rimasti a nord di Gaza City. Non ha notizie di loro da due mesi. Poche ore dopo la nostra partenza, molte famiglie sono fuggite dall'ospedale di Al-Nasser mentre i combattimenti si avvicinavano alla zona.Devono esserci meno restrizioni sul tipo di aiuti che possiamo portare, come i generatori per le pompe dell'acqua e i tubi per riparare le strutture idriche, che sono fondamentali per ripristinare i servizi idrici e igienici essenziali per la sopravvivenza delle persone.Una volta che gli aiuti entrano nella Striscia di Gaza, la nostra capacità di distribuirli diventa una questione di vita o di morte. È indispensabile eliminare le restrizioni all'accesso, garantire comunicazioni terrestri affidabili e facilitare la circolazione delle forniture umanitarie per garantire che coloro che sono rimasti senza aiuti per giorni ricevano l'assistenza disperatamente necessaria. Inoltre, dobbiamo far fluire il traffico commerciale a Gaza, in modo che i mercati possano riaprire e le famiglie possano dipendere meno dai soccorsi.Infine, abbiamo bisogno di accedere al nord. Si stima che tra le 250.000 e le 300.000 persone che vivono nel nord di Gaza non abbiano accesso all'acqua potabile e a malapena al cibo. Nelle prime due settimane di gennaio, solo 7 delle 29 consegne di aiuti previste hanno raggiunto le loro destinazioni nel nord di Gaza. Nel 2024, nessun convoglio dell'UNICEF ha raggiunto il nord della Striscia di Gaza.Dove abbiamo accesso, possiamo fare la differenza. Ho visitato uno dei due impianti di desalinizzazione a Khan Younis che l'UNICEF sta sostenendo e che fornisce acqua a circa 250.000 persone. Ho visto bambini che indossavano i vestiti invernali che abbiamo portato e famiglie che usavano sapone e prodotti sanitari dai kit per l'igiene che erano arrivati.Non possiamo aspettare oltre per un cessate il fuoco umanitario che ponga fine alle uccisioni e ai ferimenti quotidiani di bambini e delle loro famiglie, che consenta la consegna urgente di aiuti disperatamente necessari e il rilascio sicuro e incondizionato dei due bambini israeliani ancora tenuti in ostaggio a Gaza. Tutto questo non può continuare».