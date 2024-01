Nel suggestivo spettacolo cosmico catturato dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA il 29 gennaio 2019, siamo testimoni di un'armonia celeste straordinaria. Un buco nero supermassiccio, con una massa eccezionale pari a 6 milioni di volte quella del Sole, si esibisce in un evento straordinario noto come "evento di interruzione mareale". In questo affascinante dramma cosmico, il buco nero ha catturato e disintegrato una stella nella galassia 2masx j07001137-6602251, distante 375 milioni di anni luce, nella costellazione del Pesce Volante.

Una squadra globale di 20 telescopi, guidata dall'All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN), ha immortalato l'evento con il nome ASASSN-19bt. Successivamente, il satellite Swift della NASA, l'XMM-Newton dell'ESA e telescopi terrestri da un metro hanno raffinato le osservazioni.

TESS e Swift, con un affascinante accompagnamento di animazioni, narrano l'epopea di ASASSN-19bt, documentando ogni istante di questo straordinario balletto celeste nella zona di osservazione continua del satellite.

Questo spettacolare evento cosmico apre nuove porte alla comprensione dei misteri dell'universo, offrendo uno sguardo senza precedenti su come le stelle danzano con i buchi neri supermassicci nel vasto palcoscenico cosmico. Scopri il video di questa danza celestiale.