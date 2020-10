È stato Valtteri Bottas il più veloce nelle qualifiche a Imola, migliorando di un decimo il tempo della Mercedes del compagno di squadra, Lewis Hamilton, ed aggiudicandosi così la pole del GP dell'Emilia Romagna. Max Verstappen, su Red Bull, ha fatto registrare il terzo tempo con quasi mezzo secondo di distacco, ma che domani partirà con la mescola intermedia.





A sensational lap around a sensational track 😍



Take a tour of Imola with @ValtteriBottas 👀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/adDrbeIA38