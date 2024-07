WWF Roma , comunicato stampa - Con riferimento all'Accordo siglato dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale per l'ampliamento della città giudiziaria, Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana interviene nel dibattito in corso dichiarando:

"Le esigenze della Città Giudiziaria possono trovare soddisfazione negli spazi disponibili, presenti nel Quartiere Prati a partire delle ex caserme. Al tempo dei cambiamenti climatici, si continua ancora ad investire in consumo di suolo anziché preservare il territorio della Capitale rimasto libero, magari mettendo a dimora piccoli e giovani alberi in ogni dove a giustificare interventi che impattano sulla capacità di adattamento della città. Il Pratone di Via Teulada è all'interno della Riserva Naturale di Monte Mario, costruirci semplicemente non è possibile. Certo, assistiamo ad una stagione di crescente avversione alle aree naturali protette, che voglia essere il nuovo vessillo della Regione Lazio?"