"LIBRI NEL CALICE"

Apericena Letterario

Venerd'l 10 novembre 2023

Ore 18,30 circa

Cascina Primavera - Strada Primavera, 2 - 46040 Cavriana (MN)



La prenotazione obbligatoria.

Numero minimo di partecipanti. 20



Arriva l'autunno, puntuale come ogni anno, giorno prima o giorno dopo, e con la stessa puntualità dell'autunno riprendono gli appuntamenti in cantina che nascono dalla collaborazione tra l'Azienda Agricola Casa Primavera e Swanbook Associazione Culturale & Ricreativa.

Il primo appuntamento dell'autunno inverno 2023/24 si svolgerà venerdì 10 novembre alle ore 18,30 nella splendida e accolgiente sala degustazioni dell'Azienda Agricola Casa Primavera, in Strada Primavera 2 a Cavriana.

Un evento che avrà una forma diversa dai precedenti.

Sarà un Apericena Lettarario; quindi si parlerà di libri, si degusteranno alcuni vini dell'azienda vinicola che ospita l'evento e il tutto sarà impreziosito da un ricco buffet di salumi, formaggi e altre prelibetazza locali, ma anche riguardo al buffet potrebbero esserci interessanti sorprese.

Parteciperanno alla serata gli autori che presenteranno i loro rispettivi libri. Saranni 4 i libri di cui si parlerà e ad ogni libro verrà abbinato uno dei prestigiosi vini di Casa Primavera, che Ilenia Bertagna, titolare della cantina, ha accuratamente selezionato dopo aver letto i libri selezionati da Swanbook per questo evento.

Ilenia Bertagna, di Casa Primavera, e Aurelio Armio, di Swanbook, A. C. R., accoglieranno autori e ospiti a partire dalla ore 18,30.

Per tutti i libri che verranno presentati si tratterà della prima presentazione ufficiale, anche se alcuni sono già disponibili nelle librerie da qualche settimana, mentre uno dei quattro titoli sarà ancora fresco (o caldo) di stampa perchè è atttualmente in stampa.

Gli organizzatori della serata hanno reso noto solo i titoli dei libri ma hanno mantenuto riservo assuluto sul vino che affiancherà ogni libro per non bruciare la sorpresa.

Ecco quali saranno i libri:

"La culla di Giuda" di Manuela Corsino, scrittice di Nave (BS).

Si tratta di thriller che fa riflettere. Una vicenda dove vi sono numerosi episodi di violenza efferata che lrappresentano per l'autrice una specia di viaggio nell'oscuro dell0animo dell'animo umano, nel quale si accumulano le tensioni e si trasformano in quelle "effimere maschere sociali" che molti indossano ogni giorno per apparire ciò che non si è. Una vicenda che si svolge tra Brescia e il lago di Garda, sebbene tutto inizi molto più lontano. Tutta storia ruota attorno alla vita di un gruppo di amici che hanno in comune i luoghi dell'infanzia: la periferia di Brescia e quei casermoni tutti uguali che ospitano povertà, indigenza e spesso anche malaffare. L'amicizia di questi giovani è l'asse portante su cui ruota la narrazione deli libro, ricca di colpi di scena.

"Non volevo la bicicletta... ma ho pedalato", di Catina Busi, imprenditrice bresciana e (forse) autrice pec caso.

Il libro è una raccolta di versi molto particolare, direi che definirlo "raccolta di versi o poesie" rappresenta quasi una forzatura. In realtà sono pensieri trasformati in versi, o per meglio dire questo libro è un vero e proprio "diario d'amore" circosritto al periodo del lockdown, dei distanziamenti sociali e pertanto "fisici" a cui siamo stati costretti tutti quanti soltanto qualche anno fa. Due persone che si amano e che, vivendo in dua città diverse, possono solo parlarsi per telefono o scriversi. Ed ecco che nelle pagine di "Non volevo la bicicletta..." il lettore scoprirà quanto grande possa diventare la forza dell'amore.

"Linea Gotica e altri racconti", dello scrittore desenzanese Fausto Scatoli.

Un viaggio nel tempo e nello spazio, ma anche nelle tragedie e nelle contraddizioni sociali e storiche del nostro paese. L'autore spazia dagli albori della storia arrivando al futuro; dal periodo dell'Inquisizione alle baberie della seconda guerra mondiale, toccando gli anni di piombo. Una seria di racconti che fanno riflettere e che, nonostante i continui salti nel tempo, sono molto vicini alla nostra storia attuale.

"Oltre i confini", di Aurelio Armio.

Il primo romanzo di questo autore che non è un giallo. Una vicenda nata da un racconto che via via si è trasformato in romanzo. Una vicenda che può apparire "sconviente" per le tematiche piuttosto perticolari e una certa scabrosità che nelle vicende narrate, sempre al limite di una morale piuttosto piuttosto perbenista. "Oltre i confini" vuole essere un monito per tutti coloro, e sono tanti, che non hanno o non trovano la forze e il coraggio di cambiare le loro vite, rimanendo imprigionati in vite che sembrano scritte in copioni che non possono essere riscritti.



Sicuramente c'è molta curiosità attorno a questi libri, non solo per le attese presentazioni degli autori, ma anche per scoprire quali abbinamenti avrà scelto Ilenia Bertagna e le motiviazioni che l'hanno portata alle sue scelta.

Il programma della serata prevede l'abituale benvenuto a tutti i presenti e quattro chiacchiere per riscaldare l'ambiente.

Quindi si iniziaerà con le presentazioni dei libri e dopo ogni libro l'intervento di Ilenia per spiegare il vino abbinato che poi verrà servito per la degustazione, unitamente alle prelibatezze del buffet dedicate.



Al termine di tutte le presentazioni/degustazioni gli autori saranno a disposizione dei presenti per rispondere alle loro domande o soddisfare qualche curiosità.

Come sempre non mancherà una visita guidata alla cantina per chi lo desiderasse.





Libri nel calice:

https://eventiculturali.swanbook.eu/-libri-nel-calice---venerdi-10-novembre-in-cantina-casa-primavera-a-cavriana.html