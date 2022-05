Finalmente in presenza, apre a Bologna, presso l'Aula Magna di Santa Lucia, l'edizione 2022 del Festival della Ricerca Medica.

La manifestazione che si protrarrà fino al 14 maggio, ideata da Fabio Roversi Monaco già rettore dell'Università e promossa dalla Fondazione per la Promozione e lo Studio della Scienza Medica in collaborazione con l'Università di Bologna, ha come tema principale "Educare alla cura: insegnare e apprendere".

Obiettivo sarà quello di come educare alla cura e alla fiducia nella medicina i potenziali pazienti, anche attraverso la comunicazione scientifica.