Nel sondaggio settimanale del telegiornale di Enrico Mentana in collaborazione con SWG si registra una brusca frenata per diverse formazioni politiche ed in particolare per Lega e Italia Viva, mentre è in netta ripresa il Partito Democratico.

Andiamo a vedere nel dettaglio.

La Lega cala dello 0,5% e arretra al 23,4%, pur mantenendo il titolo di primo partito. In recupero il Partito Democratico che questa settimana passa dal 20,1% al 20,4%. I due partiti gregari, Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle, dati rispettivamente al 16,7% e al 14,3%, calano dello 0,1% e dello 0,5%. Forza Italia questa settimana guadagna lo 0,4% portandosi al 6,3%.

Ottime notizie per Azione! di Calenda che pur flettendo del -0,1% si mantiene davanti a La Sinistra al 3,6% e al suo diretto rivale, Italia Viva di Matteo Renzi che flette al 2,8% (-0,3%), sotto la soglia del 3% necessaria per avere una rappresentanza in Parlamento.

Così gli altri partiti: +Europa al 2,4% (+0,3%), i Verdi al 2% (-0,1%) e Cambiamo all’1,2% (+0,1%).

I dati di questa settimana vedono un Centrodestra al 43,4% e quelli che compongono la maggioranza di Governo al 41,1%.