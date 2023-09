Il progetto Innesti Lavorativi, finanziato da Fondazione Comunità di Milano e nella prima annualità da Fondazione De Agostini, ha come obiettivo quello di accompagnare giovani con disabilità intellettiva in un percorso di avvicinamento al lavoro.

“Dopo il primo anno di attività - dichiara Marco Marzagalli, Presidente di Fondazione La Comune - sono stati raggiunti importanti risultati: 19 giovani sono stati inseriti nel progetto e 10 hanno concluso il loro percorso di formazione; attraverso assunzioni in Articolo 14, tirocini professionali e borse lavoro, 4 di loro sono stati assunti da Fondazione La Comune e altrettanti giovani hanno trovato lavoro o hanno iniziato un percorso di tirocinio presso altre realtà.”

Inoltre, sono state attivate cinque giornate di volontariato aziendale in collaborazione con Fondazione De Agostini, una giornata di scambio culturale con l’Università di Rennes, e collaborazioni continuative con l’Associazione Parco Segantini - attraverso la quale i giovani in formazione collaborano con i volontari per la gestione delle aree verdi di un parco cittadino - e la Biblioteca di Piazza Sicilia - attraverso la quale i giovani si prendono cura del verde negli spazi adiacenti il plesso della Biblioteca.

“I risultati ottenuti - prosegue Marzagalli - sono in linea, se non superiori, con gli obiettivi prefissati, e il progetto ha fatto nascere opportunità di incontro e collaborazione di cui Fondazione La Comune va molto fiera, e che auspica possano moltiplicarsi in futuro.”

A partire dal mese di settembre saranno aperte le selezioni per l’ammissione al percorso di formazione di nuovi giovani, attraverso colloqui conoscitivi con i candidati. Il progetto, completamente gratuito per i beneficiari, comporta una formazione sul campo all’interno di un’Azienda Agricola alle porte di Milano, e la valutazione di competenze trasversali, indispensabili in qualsiasi contesto lavorativo.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 333.3262411 oppure inviare una mail a [email protected]