Davanti al settore del risparmio gestito si profilano delle sfide importanti, alla luce di alcuni trend che sono stati messi in evidenza durante l'ultima edizione del Salone del Risparmio.

A cominciare dal fiume di denaro cash che le famiglie hanno accumulato durante l'emergenza Covid, che adesso vorrebbero impiegare in modo proficuo, una cifra che supera i 20 miliardi di euro.

Dal momento che gli italiani sono più attratti dai porti sicuri, c’è il pericolo che dalla cash-mania dell’era Covid, si passi alla BTP-Mania nell’era post Covid.

Il secondo aspetto importante è l’allungamento della vita media. Si ritiene che entro il 2050 l’aspettativa potrebbe aumentare di una percentuale in doppia cifra, il che porterò ad un adeguamento dell’orizzonte temporale dell'impiego dei risparmi che non potrà non interessare il modo di fare pianificazione finanziaria da parte delle società del settore.