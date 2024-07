Paolo Gallo ha parlato di un ambizioso piano di acquisizione di 2i Rete Gas: l'obiettivo è trasformare Italgas in un leader europeo nel settore del gas e avanzare significativamente nel campo della digitalizzazione delle infrastrutture di rete.



Paolo Gallo: un nuovo protagonista europeo del gas all'orizzonte

Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha annunciato un importante progetto di acquisizione: il Gruppo è in trattativa esclusiva per acquisire 2i Rete Gas, azienda attiva in oltre 2.200 Comuni con una rete di 72.000 km e 4,9 milioni di clienti. Questa mossa strategica mira a creare un "campione europeo del gas", consolidando il settore e migliorando l'efficienza e la qualità del servizio. "Con quest’operazione – ha sottolineato Paolo Gallo – otterremo un significativo passo avanti nel consolidamento del settore, generando maggiore efficienza e migliore qualità del servizio, e accelerando anche la transizione energetica verso le emissioni nette zero". L'acquisizione di 2i Rete Gas permetterà a Italgas di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo del gas, superando le sfide attuali e future della transizione ecologica. Il manager ha sottolineato l'importanza di avere un unico grande operatore per poter affrontare gli investimenti necessari per la transizione ecologica: "Solo in presenza di un campione europeo, in termini di taglia e peso, si riuscirà a mettere mano agli importanti investimenti necessari alla transizione ecologica. Con un numero troppo alto di operatori medio-piccoli, invece, il tempo richiesto per conseguire gli obiettivi climatici sarebbe molto più lungo". L’acquisizione è supportata da F2i, che detiene il 63,9% delle azioni di 2i Rete Gas, e Finavias, controllata da Apg e Ardian.



Paolo Gallo: il ruolo strategico di Italgas nella digitalizzazione delle reti

La riforma delle gare gas, avviata 12 anni fa, aveva l'obiettivo di riorganizzare il settore e favorire gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture attraverso il consolidamento del settore. Tuttavia, le gare effettivamente svolte sono state poche. Paolo Gallo vede nell'acquisizione di 2i Rete Gas un'opportunità unica per proseguire nel percorso di digitalizzazione delle reti e degli impianti di Italgas: "2i Rete Gas è una grande opportunità per consolidare il settore e proseguire nel percorso di digitalizzazione delle reti e degli impianti del nostro Paese, come abbiamo fatto sul nostro network. La trasformazione digitale è un abilitatore di futuro perché favorisce la progressiva sostituzione del gas di origine fossile con i gas rinnovabili".

L'acquisizione permetterà di sviluppare ulteriormente le tecnologie digitali, con un occhio di riguardo verso l'intelligenza artificiale, che garantirà una nuova ondata di efficienza e una riduzione dei costi di gestione della rete. Come rimarcato da Paolo Gallo: "La prossima frontiera riguarderà l’Intelligenza Artificiale, che nei prossimi mesi, non anni, ci garantirà una nuova ondata di efficienza e taglio dei costi di gestione della rete".