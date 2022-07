Continuano a marciare a ritmo sostenuto le operazioni di fusione ed acquisizione per quanto riguarda le imprese.

Il numero complessivo di tali operazioni nel primo semestre è stato leggermente superiore rispetto a quello precedente.

Tuttavia, bisogna sottolineare un calo deciso nel loro controvalore, dal momento che è sceso del 10%.

Protagonisti di fusioni ed acquisizioni in Italia sono state in prevalenza aziende che producono beni industriali e beni di consumo, anche se si conferma un certo interesse per l’aria technology, soprattutto verso i comparti software e cybersecurity.