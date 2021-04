«Il 40 per cento delle famiglie italiane possiede animali domestici. Con il decreto che ho appena firmato sarà possibile curare questi animali con un risparmio fino al 90 per cento per alcune patologie. Prendersi cura sempre meglio della salute degli animali da compagnia, non è solo un gesto d’affetto e di riconoscenza. Significa garantire una importante funzione relazionale e sociale che gli animali svolgono verso gli umani e tutelare la salute seguendo l’ottica One Health, un approccio che tiene insieme il nostro benessere, quello degli animali e quello dell’ambiente».

Questo l'annuncio di mercoledì del ministro della Salute Roberto Speranza, il cui provvedimento consentirà alle famiglie di curare gli animali con farmaci umani. In questi termini, una nota del ministero illustra il decreto:

A beneficiarne saranno circa il 40 per cento delle famiglie italiane che potranno risparmiare fino al 90 per cento per alcune patologie animali.Il provvedimento adottato prevede che il veterinario possa prescrivere medicinali per uso umano per la cura degli animali domestici "a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario".«Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini. Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure agli animali da compagnia e un risparmio importante per tante famiglie italiane e per le strutture che si occupano di cani e gatti», ha commentato il Ministro della Salute.È dal 2006 che associazioni animaliste, parlamentari, consiglieri regionali e comunali di diverso orientamento politico hanno sostenuto questo obbiettivo, denunciando prezzi troppo elevati dei farmaci veterinari che spesso sono la causa dell’abbandono degli animali.