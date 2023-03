Sabato 25 marzo gli artisti di Circo Nero Italia regalano emozioni al Vidaloca Club di Pantano - Petilia Policastro (KR). E' un party già decisamente atteso con tanti artisti di qualità in console: Antonio Marazzo, Syrio e Dj Tox. Alla voce invece c'è Walter Russo.



Il Circo Nero Italia è un collettivo di artisti che lascia il segno ovunque si esibisca, sia sul palco che al di fuori. Guidati dal coordinatore Duccio Cantini, questi performer sono maestri nell'unire elementi diversi come la bellezza e la meraviglia per creare uno spettacolo coinvolgente che intrattiene il pubblico, ma che allo stesso tempo tocca anche il cuore e stimola la riflessione. Per gli artisti del Circo Nero Italia, il corpo, i costumi e gli spettacoli sono veri e propri strumenti artistici attraverso i quali esprimere se stessi, piuttosto che semplici momenti effimeri.



Il gruppo comprende ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori e specialisti in effetti speciali, tutti impegnati sotto la direzione di Cantini. Sono in grado di esibirsi in qualsiasi luogo, dai festival adatti anche alle famiglie, agli eventi diurni, agli spettacoli durante la cena e alle feste sfrenate in discoteca. Per questi artisti, infatti, la capacità di suscitare emozioni attraverso l'unione di elementi diversi è più importante del luogo in cui si esibiscono. In ogni caso, una cosa è certa: gli spettacoli del Circo Nero Italia non passano mai inosservati.



Riassumendo, i performer di Circo Nero Italia, sempre coordinati da Duccio Cantini, sono decisamente scatenati. Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia... e non solo. Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

[email protected]