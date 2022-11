La piscina comunale resterà chiusa fino al prossimo 31 gennaio: il Comune ha accolto la richiesta di sospensione dell’attività avanzata da parte del gestore a causa dei notevoli aumenti, che hanno caratterizzato il costo del gas e dell’energia elettrica, tale da non consentire più la copertura delle spese.

Gli uffici di Palazzo dell’Aquila hanno accettato anche la dilazione dei canoni pregressi, che scatteranno dal marzo 2023, quando l’impianto di via Valverde dovrebbe essere nuovamente operativo. Condizionale d’obbligo: la situazione appare tutt’altro che semplice dal punto di vista economico per l’associazione “Sporting club San Giovanni Milazzo”, che lamenta aumenti incredibili dal gennaio scorso.

In soldoni 100 mila euro di bollette del gas e 40 mila di energia elettrica. Con l’aggiunta dell’aumento del materiale chimico utilizzato per la gestione dell’impianto, come il cloro, il cui costo è cresciuto di oltre il 50 per cento.