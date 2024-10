Amplifon continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dell’hearing care con una serie di nuove acquisizioni in Francia e Spagna, avvicinandosi all’obiettivo di raggiungere quota 10.000 negozi a livello globale. Come dichiarato dal CEO Enrico Vita, “le acquisizioni, insieme alla crescita organica, sono un pilastro della nostra strategia di sviluppo internazionale”.



Enrico Vita: nuove acquisizioni di Amplifon in Francia e Spagna

Nel primo semestre del 2024 Amplifon ha già acquisito circa 290 negozi, principalmente negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. Il Gruppo ha completato di recente l’acquisizione del Groupe Françoise in Francia, che aggiunge 15 punti vendita nella regione Centro-Valle della Loira alla sua rete. Questo passo segue l’acquisto di Pastel Audition, un’altra catena francese, che ha contribuito a consolidare la presenza di Amplifon in uno dei principali mercati globali della cura dell’udito. In Spagna, Amplifon ha rilevato OirT, un gruppo con circa 30 negozi, in gran parte situati in Andalusia, ma con punti vendita anche a Tenerife e Minorca. Questo mercato ha visto Amplifon realizzare nel 2018 la sua più significativa acquisizione, quella di Gaes, per un valore di circa mezzo miliardo di euro. Sebbene la realtà guidata da Enrico Vita fosse già ben posizionata in Spagna, l’ultima acquisizione è stata vista come un’opportunità strategica per espandere ulteriormente la propria rete.



Enrico Vita: Amplifon, Stati Uniti nel mirino

Il focus primario di Amplifon rimane il mercato statunitense, dove il Gruppo ha acquisito circa 100 franchisee di Miracle-Ear, portando la rete di negozi diretti a 400 unità, aggiungendosi ai 1.200 punti vendita in franchising. Come confermato da Enrico Vita, le acquisizioni dovrebbero contribuire ad almeno due punti percentuali di crescita dei ricavi per l’intero 2024, mentre il primo semestre si è chiuso con ricavi pari a 1,2 miliardi di euro, in aumento dell’8%. L’innovazione continua a essere un altro pilastro fondamentale per Amplifon. Il Gruppo ha infatti stretto un accordo con Plug & Play, piattaforma di open innovation, per promuovere la collaborazione tra la divisione di ricerca e sviluppo AmplifonX e startup del settore health care. Con una rete commerciale in espansione e un impegno costante nell’innovazione, Amplifon, sotto la guida di Enrico Vita, si avvicina sempre di più al traguardo dei 10.000 negozi, consolidando così la sua posizione di leadership nel mercato globale dell’hearing care.