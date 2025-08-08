Nel 2024, la Fondazione Amplifon – guidata da Susan Carol Holland, Presidente anche del Gruppo Amplifon – ha destinato 4 milioni di euro a sostegno dell’inclusione sociale delle fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione agli anziani.



Susan Carol Holland: 4 milioni a favore dell’inclusione sociale



I fondi, come riportato nel Bilancio Sociale 2024, sono stati impiegati in otto progetti che hanno raggiunto 26.000 beneficiari diretti, rafforzando il ruolo della Fondazione come attore chiave del welfare sociale. Tra le iniziative più significative spicca il progetto “Ciao!”, nato durante il lockdown della pandemia da COVID-19 per combattere l’isolamento degli anziani, e oggi diventato un programma internazionale attivo in oltre 250 residenze per anziani in Italia, Francia, Svizzera, Portogallo e Australia. Il progetto prevede attività ricreative e culturali come viaggi virtuali, concerti, lezioni di silver yoga e momenti di intrattenimento condiviso, che rafforzano il senso di comunità e benessere psico-emotivo degli ospiti. Fondata nel 2020, la Fondazione Amplifon è espressione concreta dell’impegno sociale del Gruppo. “Ha già realizzato numerosi progetti solidali in favore delle comunità nelle quali operiamo — ha dichiarato Susan Carol Holland — creando occasioni di condivisione, intrattenimento e dialogo per migliaia di persone anziane. Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso”.



Susan Carol Holland: visione sociale e leadership al servizio del benessere collettivo



Susan Carol Holland, alla guida del Gruppo Amplifon dal 2011, ha messo al centro della sua visione aziendale la responsabilità sociale d’impresa. Laureata in Sociologia e Psicologia presso la Keele University nel Regno Unito e diplomata in Logopedia all’Università degli Studi di Milano, ha esordito professionalmente in Amplifon nel 1988. Dopo essere stata nominata Vicepresidente nel 1993, ha successivamente assunto la presidenza contribuendo a rafforzare il posizionamento globale del Gruppo nel settore dell’hearing care. Susan Carol Holland riveste il ruolo di rappresentante legale della Fondazione Amplifon, curandone i rapporti istituzionali e sviluppando sinergie con enti pubblici, privati e realtà del terzo settore. La sua attività è orientata a rafforzare l’impatto sociale della Fondazione attraverso collaborazioni strategiche e progetti condivisi. Fa inoltre parte del Comitato d’Onore della Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini, un’organizzazione non profit che sostiene l’Ospedale “Vittore Buzzi” di Milano con iniziative dedicate all’assistenza e alla cura dell’infanzia, promuovendo il benessere dei più piccoli attraverso interventi concreti.