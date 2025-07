Grazie a contenuti su purpose, innovazione, sostenibilità e campagna di informazione e prevenzione, Enrico Vita ha ottenuto il bollino Top Voice su LinkedIn e Amplifon ha superato la soglia dei 100.000 followers sulla piattaforma.



Enrico Vita: i recenti traguardi raggiunti su LinkedIn

Sotto la guida di Enrico Vita, Amplifon ha ottenuto importanti obiettivi anche su LinkedIn, la piattaforma social network professionale. Il Gruppo ha varcato la soglia dei 100.000 followers, potendo contare su una rete composta da altri dieci profili dedicati a differenti brand internazionali. Grazie a una linea editoriale che restituisce fedelmente i valori di Amplifon, ovvero purpose, innovazione, strategia, sostenibilità, campagne di informazione e prevenzione, il profilo LinkedIn del Gruppo ha aumentato il proprio seguito grazie a una crescita organica. In aggiunta, il profilo di Enrico Vita ha ricevuto il bollino di certificazione Top Voice, un riconoscimento assegnato dalla redazione giornalistica di LinkedIn a coloro che si differenziano per contenuti pubblicati e per il loro ruolo.



Enrico Vita: le tappe del percorso professionale

Enrico Vita è AD e DG di Amplifon dal 2015. Due anni dopo essersi laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1993, ha avviato la sua carriera professionale presso Indesit Company, azienda per cui ha lavorato per circa 20 anni, acquisendo competenze che gli hanno consentito di assumere incarichi di crescente responsabilità, sia in Italia che all’estero. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Direttore Ricerca e Sviluppo per la divisione Cooling e Supply Chain Officer del Gruppo. Nel 2007, è stato nominato Managing Director per le attività commerciali di UK e Irlanda. Tre anni dopo, ha assunto prima l’incarico di Chief Commercial Officer e poi quello di Chief Operating Officer, occupandosi delle funzioni commerciali, di marketing e after sales. Il 2014 ha segnato il suo ingresso in Amplifon con il ruolo di Executive Vice President per la regione EMEA e, l’anno seguente, Enrico Vita è stato nominato Chief Operating Officer. Nel 2015, è diventato AD di Amplifon.