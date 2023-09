Alle 23:11 ora locale, un terremoto di magnitudo Mwp 6.8 ha sconvolto il Marocco. L'epicentro è stato registrato nell'area di Ighil nelle montagne dell'Atlante, a sud di Marrakech e ad ovest di Oukaimeden, una popolare stazione sciistica locale.

La scossa è stata la più forte dal 1960, quando un terremoto di magnitudo 5.8 si verificò nei pressi di Agadir, causando migliaia di morti, probabilmente fino a 12mila.

Purtroppo, anche questo terremoto avrà un bilancio drammatico, sia per la magnitudo, sia per per il fatto che ha interessato anche una delle città tra le più abitate e frequentate, anche dal punto di vista turististico, del Marocco. Non solo. Oltre al milione di abitanti di Marrakech, la cui città vecchia patrimonio mondiale dell'UNESCO ha subito danni, bisogna aggiungere la popolazione delle numerose località che la circondano.

Earthquake in Morocco. Our prayers are with them 🙌🙌🙌pic.twitter.com/zA2smeqQ8x — UDS SHATTA WALE 🙌 (@MrAhenkora) September 9, 2023

Quanti siano i danni provocati dal sisma e dove abbia colpito maggiormente è ancora presto per dirlo. Quello che però appare già adesso drammatico è il numero delle vittime che, di ora in ora, sta aumentando.

I numeri ufficiali delle autorità locali hanno parlato, inizialmente di 300 morti. Poi, il numero è salito a 600 e successivamente ha superato gli 800 con altrettanti feriti.

Ma tale bilancio è sicuramente provvisorio, perché riguarda le aree urbane di Marrakech e dintorni, ma poco o nulla sappiamo ancora di quanto sia accaduto nelle località montane.

Morocco earthquake death toll rises to at least 632. 😭



Our hearts and prayers are with our brothers and sisters in #Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/YGCKVeqmG0 — Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) September 9, 2023

Il Ministero dell'Interno ha invitato alla calma, affermando in un comunicato che il sisma ha colpito le province di Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua e Taroudant.