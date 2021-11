L'edificio occupato dal cinema Ideal, ma anche da otto appartamenti e un ufficio, in corso Cesare Beccaria angolo via del Carmine, fu colpito e danneggiato dal bombardamento del 13 luglio 1943. Ristrutturato, prosegue oggi la sua attività come multisala.

L'edificio in cemento armato, progettato nel 1939 per ospitare il cinematografo Ideal, ma adibito anche ad appartamenti e uffici, fu danneggiato durante l'incursione aerea del 13 luglio 1943. Si registrò il crollo totale della copertura del tetto, danni ai muri, crollo di plafoni e muricci. Nel luglio 1944 il tetto risultava ripristinato, gli altri i danni parzialmente riparati.