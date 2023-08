Nessuna comunicazione al momento da parte della Saff, la Federazione giuoco calcio saudita, e del suo presidente, Yasser Al Misehal, ma ormai, secondo quanto riportano i media italiani, l'ufficializzazione di Roberto Mancini quale nuovo CT dell'Arabia Saudita sarebbe questione di ore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Mancini è stato riservato un contratto da 30 milioni di euro l'anno fino al Mondiale che si giocherà in USA, Canada e Messico nel 2026. Quindi, saranno 90 i milioni che andranno in tasca al tecnico marchigiano. Primo test importante per il nuovo CT sarà però la Coppa d’Asia, che si disputerà in Qatar all'inizio del prossimo anno.

Insieme a Mancini, alla corte dei sauditi, dovrebbero approdare anche altri che lo hanno accompagnato in nazionale, tra cui Lele Oriali, Lombardo, Salsano e il tattico Andrea Gagliardi che ha comunicato alla Figc i suoi saluti.

I primi impegni vedono la nazionale saudita in campo a Newcastle per delle partite preparatorie, l’8 settembre con la Costa Rica e il 12 con la Corea del Sud. A novembre, poi, inizieranno le qualificazioni al Mondiale 2026 e dal 12 gennaio al 10 febbraio, come accennato in precedenza, ci sarà invece la Coppa d'Asia, con gli arabi che, per qualificarsi, se la dovranno vedere con Thailandia, Kirghizistan e Oman.