Benvenuti alla nostra intervista esclusiva con lo Chef Luigi Capece, proprietario del rinomato "Ristorante 100gradi". In questa sessione esploreremo la missione e le ambizioni della sua impresa nel settore food, oltre a anticipare alcune novità emozionanti, incluso il progetto "Ristorante 100Gradi 2.0". Discuteremo anche le motivazioni e le aspettative dietro la partecipazione a eventi prestigiosi come "Il Salotto delle Celebrità" qui a Sanremo, e infine, esploreremo il suo personale legame con la musica, in vista del Festival di Sanremo.





“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Portando il mio brand “Ristorante 100gradi” ci siamo occupati dell’area food mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza sul settore, abbiamo deliziato con i nostri piatti i nostri vip che erano presenti a “Il Salotto delle Celebrità”



“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Vi anticipo che a breve ci sarà una seconda apertura… il “Ristorante 100Gradi 2.0”!



“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Partecipare a un evento qui a Sanremo lontano da casa ti aiuta a rafforzare il tuo bagaglio professionale e culturale e confrontarsi con tanti colleghi.



“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Io, essendo di Napoli, spero che Giolier trionfi con gran successo… e gli dedichiamo un bel piatto!