PARIDE VENTURI INTERNATIONAL ACADEMY OF OPERA DI BOLOGNA: RIPARTE L’ANNO ACCADEMICO.



DAL 6 OTTOBRE 2021 IL RICCO PROGRAMMA DIDATTICO FATTO DI LEZIONI INDIVIDUALI E MASTERCLASS.

Dopo la lunga parentesi legata alla pandemia che ha costretto a chiudere l’anno accademico scorso, riparte finalmente la stagione 2021/2022 della prestigiosa PARIDE VENTURI INTERNATIONAL ACADEMY OF OPERA.

Fondata da Carlo Colombara e Fulvio Massa nel 2019, l’accademia propone un programma didattico ricchissimo di appuntamenti che volgono a proporre una formazione di altissimo livello, con lezioni individuali insieme ai docenti dell’accademia e con Masterclass dedicate alla specializzazione in compagnia di grandi artisti del mondo dell’opera e dello spettacolo.

La didattica della PARIDE VENTURI INTERNATIONAL ACADEMY OF OPERA non è solo un percorso formativo legato allo studio di una disciplina ma una vera e propria realtà professionalizzante che porta lo studente ad essere pronto non solo in maniera teorica ma anche e soprattutto pratica, grazie agli approfondimenti delle Masterclass che permetteranno ai più giovani di assorbire la giusta esperienza per calcare poi un palco.

Tutte le Masterclass, inoltre, saranno presenziate da agenti e critici specializzati per trovare un riscontro concreto nell’approfondimento degli studi e nella possibilità di di sviluppare incontri di lavoro.

L’anno accademico 2021/2022 partirà il prossimo 6 Ottobre con l’inizio ufficiale delle lezioni.

Subito un grande appuntamento fissato per il 18 Ottobre quando sarà ospite della PARIDE VENTURI INTERNATIONAL ACADEMY OF OPERA un tenore italiano di fama internazionale: Fabio Armiliato.

Una Masterclass imperdibile di ben quattro giorni per dare spazio al tema “L’interpretazione nell’opera romantica”. Dall’esperienza maturata in quasi 40 anni di carriera, attraverso opere quali Andrea Chénier, Manon Lescaut, Adriana Lecouvreur, Aida, Bohème, il tenore italiano proverà a trasmettere agli studenti l’importanza della giusta intenzione, dello studio del ruolo, della preparazione ad un personaggio che non legarsi solo alla semplice proposizione delle arie. MASTERCLASS CON FABIO ARMILIATO “L’INTERPRETAZIONE NELL’OPERA ROMANTICA” 18/21 OTTOBRE 2021

Il normale programma di lezioni verrà arricchito una seconda volta ad Aprile con un’altra Masterclass di livello: Opera-Studio de “La Bohème” di Giacomo Puccini, questa volta affiancati dai fondatori dell’accademia Carlo Colombara e Fulvio Massa.

Si inizierà il 1° Aprile per dedicare ben tre giorni all’opera di Puccini.

L’opera-studio avrà come fine ultimo quello di portare in scena “La Bohème” in una speciale versione con accompagnamento al pianoforte.

MASTERCLASS CON CARLO COLOMBARA E FULVIO SERRA “OPERA STUDIO DE LA BOHÈME DI GIACOMO PUCCINI” 1/3 APRILE 2022

Ultima, ma non meno importante, la Masterclass di Maggio insieme al soprano italiano Luciana Serra.

Tema di questa sessione: “L’arte della coloratura nell’opera”.

Altro approfondimento imperdibile che metterà l’esperienza del soprano a disposizione degli studenti per scoprire e migliorare una tecnica che caratterizza da sempre il “belcanto italiano”. MASTERCLASS CON LUCIANA SERRA “L’ARTE DELLA COLORATURA NELL’OPERA” 15/20 MAGGIO 2022

Info: [email protected]