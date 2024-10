Serenissima Ristorazione, leader nel settore della ristorazione collettiva, ha presentato il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, un documento che delinea le azioni e gli investimenti focalizzati per un futuro sempre più inclusivo e sostenibile. Analizzando i dati del biennio 2022-2023, il report esplora in dettaglio l’impatto ambientale e sociale dell’azienda, nonché le misure intraprese per migliorarne l’efficacia.



Serenissima Ristorazione: sostenibilità e inclusione al centro delle iniziative aziendali

“L’impegno per la sostenibilità orienta le nostre scelte d’impresa e le visioni aziendali per il presente e per il futuro”, ha rimarcato Maria Leida Putin, responsabile dell’Area Tecnica di Serenissima Ristorazione. “In questi due anni abbiamo migliorato la nostra efficienza energetica, proseguendo verso una crescita responsabile e sostenibile, che non è solo un obbligo morale, ma una concreta opportunità per innovare e creare valore condiviso”. Il report traccia le linee guida per le future iniziative aziendali, mirate a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale e a contribuire attivamente al benessere sociale. Tra le novità, spicca la collaborazione con Animenta, un’associazione no profit che si occupa di disturbi alimentari, che ha portato alla donazione di terapie e all’organizzazione di incontri nelle scuole per aumentare la consapevolezza sul tema. Serenissima Ristorazione è attivamente coinvolta in progetti di inclusione sociale, collaborando con organizzazioni come Caritas e Legambiente e partecipando al “Progetto 739”, dedicato all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. All’interno dell’azienda è stata creata nel 2023 la Serenissima Corporate Academy, un’iniziativa per potenziare le competenze di un team proveniente nazioni diverse.



Serenissima Ristorazione: investimenti e iniziative



L’azienda continua a combattere lo spreco alimentare, recuperando cibo integro non somministrato e devolvendolo a enti benefici come il Banco Alimentare. Ha inoltre avviato partnership con realtà come Too Good To Go, promuovendo un uso consapevole delle risorse. Nel 2023, oltre 14mila kg di rifiuti alimentari sono stati trasformati in materiale utile nel campo del compostaggio. Nel corso dell’ultimo anno, Serenissima Ristorazione ha investito oltre 30 milioni di euro in tecnologia e riduzione dell’impatto ambientale. Tra le sue iniziative, un impianto fotovoltaico da 10 kWh è stato installato presso il Centro di Cottura di Mogliano Veneto, riducendo significativamente le emissioni di CO2. Per il 2024 l’azienda ha previsto ulteriori investimenti per 60 milioni di euro. Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della comunità locale, Serenissima Ristorazione sostiene filiere a km 0 e privilegia fornitori italiani, che rappresentano il 99% della sua catena di approvvigionamento. Questo approccio riduce le emissioni dovute ai trasporti e favorisce l’uso di mezzi elettrici e carburanti green. Un riconoscimento significativo per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico è la pergamena “Green”, ricevuta a giugno 2024 durante il Premio Industria Felix, che ha premiato l’azienda come “Miglior impresa del settore ristorazione per performance gestionale e affidabilità finanziaria” con sede legale nella regione Veneto.