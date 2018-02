Danilo Seclì - "Mi piace ballare" su Beatport, iTunes, Spotify, Google Play (…)

E' uscito "Mi Piace Ballare", il nuovo singolo di Danilo Seclì, dj producer che da tempo fa scatenare celeberrimo Samsara Beach e non solo. Il nuovo singolo del dj producer salentino è disponibile su tutte le principali piattaforme musicali, tra cui Beatport, iTunes, Spotify, Google Play

"Mi Piace Ballare" è un brano decisamente ironico e ipnotico. "Avevo voglia di qualcosa di leggero, che metta il sorriso", racconta Danilo. "Stavo guardando la tv e ho ascoltato per caso una nota show girl che diceva questa frase: 'Mi piace ballare'. Lo ha detto con un accento particolare, che mi è rimasto in testa.... mi ha colpito così tanto colpito che ho l'ho subito fatta registrare e creato una base musicale che in qualche modo le girasse intorno. E' successo tutto velocemente, per gioco".

iTunes: https://apple.co/2GG5f2D

Beatport: http://bit.ly/2EcrvTm

Google Play: http://bit.ly/2GHL2sU

Spotify: http://spoti.fi/2DXqf37

Tra un dj set e l'altro in tutta Italia e non solo, Danilo Seclì continua quindi a pubblicare musica di qualità con continuità. "Push", il suo singolo precedente, è uscito poche settimane fa, a novembre 2017. "Mi Piace Ballare" esce su Push Beat Records, la sua label, ha una copertina che dà sola mette allegria e dà energia... e sfata un mito duro a morire, quella del dj che non balla. "E' vero, molti dj non ballano... ma io lo faccio, eccome! Mi piace proprio. Qualche anno fa mi muovevo ancora ancora di più, mi concedevo addirittura dei salti durante i drop. Magari ricomincerò presto a farlo".