Carlo Martino, in qualità di presidente della Confapi Puglia, è intervenuto nella puntata del programma di TRMH24 sul tema dell'economia sostenibile.

Il presidente ha sottolineato l'importanza della consapevolezza che tutti noi stiamo acquisendo sul tema della sostenibilità apprezzando l'attenzione riposta dalla comunità europea.

Riguardo al discorso Arcelor Mittal, il fondatore della Tecnomec Engineering ha evidenziato che la situazione è ormai di grande emergenza e ad alto rischio ambientale, e la task force istituita a Taranto si sta battendo in tutti i modi per rimediare ai danni fatti."Ormai si fa giusto la manutenzione minima necessaria. Gli impianti stanno andando alla deriva. Per fortuna non stanno succedendo incidenti. Oltre a questo", aggiunge Martino, "moltissime aziende dell'indotto non vengono pagate. Ci sono circa 30 milioni di euro di fatture scadute per le piccole/medie imprese del territorio che sono in grossa difficoltà. La situazione è davvero precaria. Non è chiaro se Arcelor Mittal andrà via o se c'è un accordo.""Deve finire la politica dell'annuncite, fatta di annunci, di spot solo per guadagnare voti. La politica deve mettersi al servizio del paese, al servizio delle imprese, al servizio del cittadino. Se non fa questo non riusciremo mai a uscire da questa situazione. Questo momento di difficoltà deve essere stimolo per tutti, per i politici in particolare, a trovare soluzioni, ma non per mettere una pezza al momento, ma per fare una programmazione seria del futuro. La città di Taranto, le imprese del territorio tarantino che stanno soffrendo, devono capire quale sarà il loro futuro. Faccio un appello a chi sta al governo a prendere provvedimenti, azioni e investimenti immediati".