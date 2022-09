Dopo aver conquistato un punto in 6 partite, ma solo grazie all'arbitro Pairetto che domenica scorsa si è dimenticato che tra le regole del calcio vi è anche quella di assegnare rigori per i falli di mano commessi in area, il Monza ha deciso che è arrivato il momento di cambiare allenatore.

Questo il comunicato ufficiale diffuso martedì:

"AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro".

Con una nota separata, la società lombarda ha poi comunicato il nome del nuovo tecnico:

"Il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dirigerà oggi alle ore 16 il primo allenamento al centro sportivo di Monzello.Domani, mercoledì 14 settembre alle ore 14, l’Amministratore Delegato Adriano Galliani e Mister Palladino incontreranno i media nella sala conferenze dell’U-Power Stadium".

Raffaele Palladino, ex calciatore anche della Juventus, dopo aver appeso le scarpe al chiodo con il Monza, nella stessa società a partire dal 2019 ha percorso tutte le tappe della sua carriera di allenatore - giovanili, under 15, primavera - per fare così il suo esordio in Serie A.







Crediti immagine: cs AC Monza