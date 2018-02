Romeo + Giulietta. Teatro Cyrano, 3 e 4 marzo

Romeo + Giulietta

di W. Shakespeare

regia Raffaele Calabrese

con Andrea Aquilini, Claudia Achilli, Giulia Acerbo, Martina Acerbo, Veronica Battaglia, Marco Belleudi, Andrea Belvisi, Lorenzo Brugnoni, Orietta Cabiddu, Rossana Canta, Giacomo Cappello, Manuela Castaldi, Patrizia Ciambellari, Lorenza D'Egidio, Andrea Di Cicco, Alessia Lafranceschina, Isabella Landi, Stefania Mameli, Annarita Manduca, Emilia Marricco, Ilaria Maughelli, Marco Mosetti, Lorenzo Nuccio, Federico Paolini, Maurizio Paolini, Virna Pino, Monica Sarais, Robert Sibu, Marianna Tassi, Cinzia Zanellato.

Produzione Teatro Finestra 2017.

3 e 4 marzo 2018





Il nostro Romeo + Giulietta, uno spettacolo nato dall’esigenza di parlare d’amore, è un lavoro pieno di energia e a forte impatto emotivo. Si struttura in due parti: la prima vivace e brillante, la seconda intima e drammatica. Una moderna e dinamica messa in scena caratterizzata da uno spazio pressoché vuoto, occupato solo da poche quinte nere, fornisce al racconto un ampio respiro e lo colloca in una dimensione senza tempo. In questo spazio si muovono attori in stile dark e steampunk che invitano lo spettatore ad entrare in una Verona insolita e ad appassionarsi a una storia che già conoscono ma di cui, per un po’, dimenticano quasi quale sarà l’esito. L’amore incondizionato dei due giovani protagonisti, che durante tutto lo spettacolo ha il sapore della passione adolescenziale, sul finale si fa mito grazie alla scelta di musiche e atmosfere surreali e all’utilizzo di immagini evocative. Le parole di Shakespeare non hanno tempo e all’attore che le maneggia non resta che arrendersi e onorarle. È quello che abbiamo cercato di fare noi rispettando il più possibile il testo originale ma cercando di avvicinarci a chi guarda. Allo spettatore non resta che abbandonarsi alla storia d’amore più antica di sempre e seguirci nella bella Verona…





Romeo + Giulietta

di W. Shakespeare

3 e 4 marzo 2018

regia Raffaele Calabrese



con Andrea Aquilini, Claudia Achilli, Giulia Acerbo, Martina Acerbo, Veronica Battaglia, Marco Belleudi, Andrea Belvisi, Lorenzo Brugnoni, Orietta Cabiddu, Rossana Canta, Giacomo Cappello, Manuela Castaldi, Patrizia Ciambellari, Lorenza D'Egidio, Andrea Di Cicco, Alessia Lafranceschina, Isabella Landi, Stefania Mameli, Annarita Manduca, Emilia Marricco, Ilaria Maughelli, Marco Mosetti, Lorenzo Nuccio, Federico Paolini, Maurizio Paolini, Virna Pino, Monica Sarais, Robert Sibu, Marianna Tassi, Cinzia Zanellato.

Training Corrado D’Elia

Foto di scena Stefano Damia, Valerio Bolticelli

Costumi Francesca Melai

Progetto grafico Manuela Castaldi

Tecnico audio Raffaele Trombetta

Tecnico luci Michele De Nisi

Direttore tecnico Cartesio Salvatore Romano



Produzione Teatro Finestra 2017



Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22

www.teatrocyrano.net

botteghinocyrano@gmail.com

Orario spettacolo:

sabato ore 21.00

domenica ore 18.00

Biglietti:

poltronissima 20,00 euro

poltrona 15,00 euro

III settore 8,00

Biglietti acquistabili presso il botteghino, nei punti vendita Ciaotickets, oppure al link

https://www.ciaotickets.com/location/teatro-cyrano-roma

Riduzioni, abbonamenti e convenzioni al link:

http://www.teatrocyrano.net/spettacoli/abbonamenti.html#.Wj0s_FPhDyM

Ufficio stampa: Flaminio Boni, comunicazione@flaminioboni.it