Alla vigilia del G20 straordinario sull’Afghanistan promosso dal Presidente del Consiglio Draghi, Save the Children ha compiuto un’azione simbolica all’alba in Piazza del Popolo a Roma per chiedere più aiuti e protezione per i bambini afghani, ed ha poi inviato al Capo del Governo una lettera aperta con le richieste ai paesi del G20 sottoscritte da oltre 28.000 persone che hanno firmato la petizione.







Gli aquiloni in centro a Roma sono un segno di speranza per il futuro di 10 milioni di bambini afghani che hanno un disperato bisogno di un intervento umanitario.